/657970/الدفع بـ-10-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-في-مصنع-مناديل-بالمرج

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأثنين، من السيطرة علي حريق إندلع في مصنع مناديل بمنطقة المرج، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء لمكان الحادث وتمت عمليات الإخماد، دون وقوع خسائر بشرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة علي حريق إندلع في مصنع مناديل بمنطقة المرج

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من النجدة مفادها إندلاع حريق بمصنع في منطقة مؤسسة الزكاة في المرج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء لموقع الحادث وتمت عمليات الإخماد والسيطرة علي النيران.

وفي سياق أخر شهدت منطقة الأبراج الصينية وبجوار حى «R3» داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وفاة ٩ أشخاص وإصابة ٥ أخرون في حادث تصادم سيارتين أمام حى المال والأعمال، وعلى الفور وتم نقل المصابين إلي مستشفى البنك الأهلى والجثث إلي ثلاجة مستشفى القاهرة الجديدة.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت نجدة القاهرة، إخطارا بوقوع تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل ثقيل بمقطورة تعمل فى مجال المقاولات والبناء.

وأتضح أن الحادث وقع على الطريق الفاصل بين حى المال والأعمال والحى السكنى «R3» ومما أسفر عن الحادث مصرع ٩ أشخاص وإصابة ٥ أخرين بحالات خطيرة.

وعلى الفور تم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة للتحقيقات، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى البنك الأهلى والجثث إلي ثلاجة مستشفى القاهرة الجديدة.