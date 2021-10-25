/657973/أيمن-أبو-العلا-يوجه-رسالة-للجماهير-تدابير-كورونا-مهمة-وجهود-رابطة-الأندية-مقدرة

أشاد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود رابطة أندية الدوري المصري برئاسة النائب أحمد دياب، وحرصها على تقديم صورة مختلفة للموسم الجديد الذي ستنطلق فعالياته خلال الساعات المقبلة، وخاصة على مستوى عودة الجماهير.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اشادة النائب أيمن أبو العلا بشأن جهود رابطة الاندية

أيمن أبو العلا: تدابير كورونا مهمة.. وجهود رابطة الأندية مقدرة

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن عودة الجماهير للملاعب لابد أن يصاحبه حرص من جانب الجماهير ذاتها في أن تراعي تدابير كورونا، وخاصة ارتداء الكمامات، وأيضًا استخدام المطهرات وتحقيق التباعد وعدم الزحام، في ضوء أن كل فريق سيكون له ١٠٠٠مشجع فقط.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرياضة في العالم أصبحت جزء من استثمار اي دولة، ومصدر رزق الكثيرين بجانب توفيرها لفرص العمل، ومن ثم عودة نشاطها الرسمي بالجماهير ضرورة مهمة ولكن مع مراعاة الظروف والتحديات الخاصة بكورونا حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين.

واختتم حديثه بدعم ومساندة ما اتخذته لجنة الأندية أيضًا بشأن تخصيص عدد من الجماهير من ذوى الإعاقة، مؤكدا إنها رسالة داعمة لجهود الدولة المصرية في دعم حقوق الإنسان وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، موجهًا الشكر لشركة تذكرتي على دورها فى توفير التذاكر ووضع شروطها الخاصة بشهادة التطعيم.