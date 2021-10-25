«جمعنا المرح».. أبطال Friends يودعون جيمس تايلر بعد رحيله بالسرطان

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حرص أبطال المسلسل الكوميدي الشهير «Friends» على نعي صديقهم الممثل الأمريكي جيمس مايكل تايلر الذي اشتهر بدور «جانثر»، بعد وفاته متأثرًا بمرض السرطان.

دوت الخليج يرصد نعي أبطال مسلسل «Friends» لصديقهم جيمس تايلر.

دفتر عزاء بطل مسلسل Friends

بكلمات حزن وحسرة، شارك أبطال Friends في دفتر عزاء صديقهم جيمس تايلر، الذي جمعهم معه أيام مليئة بالمرح والبهجة.

جاء على رأسهم، الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون التي نشرت مشهد من المسلسل يجمعهما عبر إنستجرام وعلقت عليه" لم يكن Friends ليصبح نفس الشيء بدونك .. شكرا لك على المرح الذي جلبته للعرض ولحياتنا كلها، سوف نفتقدك".

وقدم الممثل الأمريكي ديفيد شويمر تحية تقدير لجيمس ونشر صورته وعلق عليها "جيمس .. شكرا لك على لعب هذا الدور الرائع الذي لا ينسى في Friends وشكرا لكونك نبيل وقلبك حنون خارج الشاشة.. سوف نفتقدك يا صديقي".

الحزن يخيم على أبطال مسلسل Friends

ونشرت الممثلة الأمريكية ليزا كودرو صورة لجيمس وعلقت عليها "جيمس مايكل تايلر .. سوف نفتقدك.. شكرا لوجودك من أجلنا".

كما نشر مات لوبلانك صورة تجمعه بجيمس وعلق عليها "جمعنا الكثير من المرح يا صديقي .. سنشتاق إليك.. ارقد في سلام".

من جانبها نشرت كورتني كوكس صورة لجيمس عبر إنستجرام، وعلقت عليها "شعورك بالامتنان الذي جلبته للاجواء وأظهرته يوميا في موقع التصوير جعلني ممتنا للتعرف عليك".

وفاة بطل مسلسل Friends

جدير بالذكر، أن الممثل الأمريكي جيمس مايكل تايلر، الذي اشتهر ببطولة في المسلسل الكوميدي Friends ، توفى عن عمر يناهز 59 عامًا، بعد معاناة مع مرض سرطان البروستاتا، الذى تم تشخيص إصابته به في عام 2018 وانتشر لاحقًا إلى عظامه.

ووفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكر بيان صادر عن مدير أعمال تايلر، أن تايلر توفي بسلام في منزله في لوس أنجلوس اليوم الأحد، وجاء في الرسالة "إذا قابلته ذات مرة صنعت صديقًا مدى الحياة، وأراد مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس، فقد شارك قصته بشجاعة وأصبح ناشطًا لمن لديهم البروستاتا لإجراء فحص دم مبكرًا في سن الأربعين".