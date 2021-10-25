/657979/صور--تعليم-الشيوخ-تناقش-الاطار-العام-لخطة-عمل-اللجنة-خلال-دور-الانعقاد-الثاني

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نبيل دعبس اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة حصاد اللجنة خلال دور الانعقاد الاول ومناقشة الاطار العام لخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني .

دوت الخليج وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب، وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذي أكد على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي.

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