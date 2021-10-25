صور.. خارجية الشيوخ تستمر فى وضع خطه عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني

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عقدت لجنة الشؤن الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الحي عبيد اجتماعا اليوم الاثنين للاستمرار لعرض خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الاول للمجلس.

دوت الخليج

خارجية الشيوخ تستمر فى وضع خطه عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني

وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب، وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذي أكد على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة نهائيا ، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب، وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذي أكد على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي.