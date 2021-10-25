انطلاق تصوير «فيلم تجاري» بطولة عمرو عبد الجليل

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دوت الخليج يرصد انطلاق تصوير «فيلم تجاري» للفنان عمرو عبد الجليل.

أبطال «فيلم تجاري»

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير الممثلين منهم، حمدي الميرغني وياسر الطوبجي وعمرو عبد العزيز وفرح يوسف ومحسن منصور وغيرهم، العمل من إخراج محمود كامل وسيناريو زين العابدين خيري.

تدور أحداث فيلم «فيلم تجاري» حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي، حيث تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة أثناء عملية التصوير ما بين المخرج والمنتج ومدير التصوير والممثلين، حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.

آخر أعمال عمرو عبد الجليل السينمائية

يذكر أن آخر أفلام عمرو عبد الجليل كان فيلم «الإنس والنمس» المعروض حاليًا بعدد من السينمات المصرية والعربية، ويشاركه البطولة كل من محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، شريف دسوقي، سليمان عيد وكوكبة من النجوم، من إخراج شريف عرفة.

و انشغل الفنان عمرو عبد الجليل خلال الفترة الماضية في تصوير فيلم "مربع برمودا" وهو أكشن كوميدي، من بطولة مصطفى خاطر، هنا شيحة وشيرين رضا.

عمرو عبد الجليل يتألق في دراما رمضان 2021

وعاش الفنان عمرو عبد الجليل حاله من النشاط الفنى، فبعد أن كان يكتفي بالظهور فى عمل أو اثنين خلال العام قرر هذا العام كسر هذه القاعدة وخاصة فى دراما رمضان المنصرم الذى شارك به فى عدة أعمال، حيث يشارك مع يوسف الشريف فى بطوله مسلسل «كوفيد 25» ويشارك غادة عبدالرازق بطوله مسلسل «لحم غزال» كما يشارك ريهام حجاج بطولة مسلسل «كل ما نفترق» وهاني سلامة بطولة مسلسل «بين السما والأرض» و محمد عادل إمام بطولة مسلسل «النمر».