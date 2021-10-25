إنفوجراف.. مصر تدعو السودانيين لتغليب مصلحة الوطن

جدة - نرمين السيد - وشددت على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السودانى والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذى يضمن سلامة هذا البلد الشقيق. وأوضحت فى بيان لها، اليوم الإثنين، أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة. وتابعت: "تدعو مصر جميع الأطراف السودانية الشقيقة، فى إطار المسؤولية وضبط النفس لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطنى".

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