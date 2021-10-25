جدة - نرمين السيد -
واستهدفت الحملة إزالة المبانى والأسوار المخالفة التى لا يجوز تقنينها والحالات التى لم يتقدم واضعى اليد عليها بطلبات تقنين بنطاق حى غرب.
وأسفرت الحملات التى شارك فيها جهاز حماية أملاك الدولة عن تنفيذ 16 قرار لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وجرى استرداد وفتح شارع بمساحة 800 متر، وإزالة تعديات على حرم السكة الحديد بمنطقتى القبارى والمتراس بمساحة 290 مترا.
ووجه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتصدى بكل قوة وحزم ومنع تعدى أى مواطن على أراضى الدولة، قائلا: "يجب تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملة لإزالة تعديات عن أراضى أملاك الدولة غرب الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.