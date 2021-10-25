حملة لإزالة تعديات عن أراضى أملاك الدولة غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد -

واستهدفت الحملة إزالة المبانى والأسوار المخالفة التى لا يجوز تقنينها والحالات التى لم يتقدم واضعى اليد عليها بطلبات تقنين بنطاق حى غرب.

وأسفرت الحملات التى شارك فيها جهاز حماية أملاك الدولة عن تنفيذ 16 قرار لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وجرى استرداد وفتح شارع بمساحة 800 متر، وإزالة تعديات على حرم السكة الحديد بمنطقتى القبارى والمتراس بمساحة 290 مترا.

ووجه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتصدى بكل قوة وحزم ومنع تعدى أى مواطن على أراضى الدولة، قائلا: "يجب تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين".