صور- انطلاق مؤتمر المستجدات والابتكارات الطبية والتمريضية بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر الدولى الذى تنظمه كلية التمريض بالجامعة، بالتعاون مع كلية التمريض جامعة البصرة، تحت عنوان "المستجدات والابتكارات الطبية والتمريضية فى الرعاية الصحية".





وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، يناقش خلالها نخبة من العلماء والمتخصصين فى هذا المجال من كلتا الجامعتين الجديد فى مجال الرعاية الطبية.

وقال قنصوه، إن المؤتمر يسعى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين القطاعات الصحية فى الوطن العربى، موضحا أن جامعة الإسكندرية أنشأت بالفعل درجات مشتركة مع جامعات عالمية فى المجال الطبى، وتقدم كامل الدعم للباحثين فى كل المجالات ولاسيما المجال الطبى والصحى، والذى بدوره يسهم فى ابتكار طرق مبتكرة للنهوض بالأداء المهنى.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة العمل على مواكبة التطورات التكنولوجية واكتشاف طرق حديثة فى التعلم الإلكترونى والتعليم المدمج، وتضافر جهود جميع العاملين فى المجال الصحى لتوفير أحدث الخدمات التقنية والتكنولوجية فى مختلف أنماط الرعاية الصحية، لاسيما قطاع التمريض.

كما أكد قنصوه، على ضرورة دمج التكنولوجيا فى خدمات الرعاية الصحية لمساعدة كوادر التمريض، ومواكبة آخر التطورات فى تكنولوجيا التمريض والممارسات التمريضية الحديثة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتطورة واستغلالها فى تطوير الكفاءة الطبية والتشغيلية، وتدريب الكوادر التمريضية لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وحصولهم على الخدمة الصحية المتكاملة.

وأشار إلى أن ذلك يتسق مع الاستراتيجية التى تتبناها الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن ضمن أهدافها إنشاء نظام صحى متكامل فى مصر من خلال توفير التأمين الصحى الشامل، وتطوير الموارد البشرية المدربة بشكل مناسب، وإعادة هيكلة القطاعات الصحية، بهدف تعزيز نظام الصحة العامة.

بدورها أشارت الدكتورة نفرتيتى زكى، عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، أن الكلية تستهدف تدريب الطلاب على أسس ومعايير مكافحة العدوى، وتعزيز الوعى الصحى بين أفراد الأسرة والمجتمع، بالإضافة لتقديم يد العون والمساعدة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة.

وأكدت على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية فى استخدام التجارب السريرية الافتراضية، واكتشاف طرق حديثة فى التعليم الإلكترونى والتعليم المدمج تتوافق مع التخصصات الطبية والتمريضية، وتوعية طاقم التمريض بالاهتمام بالجانب النفسى للمريض وخصوصا المرضى أصحاب الإقامة الطويلة.