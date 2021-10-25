الشيوخ يوافق على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية بشكل نهائى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك عقب إعلان مجلس الشيوخ الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك فى حضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمس الأحد.

وشهدت الجلسة العامة استعراض وزيرة البيئة أسباب إعداد هذا القانون، والذى يستهدف الحفاظ على الموارد الإحيائية والطبيعية فى ضوء اتفاقية التنوع التى وقعتها مصر منذ عام 1994.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى الجلسة البرلمانية، أمس، إن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقى الاتفاقية مصر ملتزمة بها، مبينة إن مشروع القانون الجديد يعالج هذة الفجوة.