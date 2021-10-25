جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك عقب إعلان مجلس الشيوخ الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك فى حضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمس الأحد.
وشهدت الجلسة العامة استعراض وزيرة البيئة أسباب إعداد هذا القانون، والذى يستهدف الحفاظ على الموارد الإحيائية والطبيعية فى ضوء اتفاقية التنوع التى وقعتها مصر منذ عام 1994.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى الجلسة البرلمانية، أمس، إن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقى الاتفاقية مصر ملتزمة بها، مبينة إن مشروع القانون الجديد يعالج هذة الفجوة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيوخ يوافق على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية بشكل نهائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.