صور..صحة الشيوخ تضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني  

/657985/صورصحة-الشيوخ-تضع-خطة-عمل-اللجنة-خلال-دور-الانعقاد-الثاني

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد جزر اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعى الاول للمجلس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع صحة الشيوخ اليوم

قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية

هذا ورفع المستشار بهاء أبو شقة الجلسة العامة على أن يعاود الانعقاد ٧ نوفمبر المقبل، ويأتي ذلك بعد الموافقة نهائيا ، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب، وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذي أكد على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي.

وأكد التقرير على أن بمصـر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، والتـي تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضــرات التجميليـة وصــناعات التكنولوجيـا الحيويـة، تمهيـداً للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـأ فـى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطنـى ينظم اقتسـام المنـاقع، ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي) علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذي يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينيـة، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـي مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية.