/657986/القبض-على-تشكيل-عصابي-بحوزتهم-كمية-من-المواد-المخدرة-بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية، اليوم الأثنين، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة، خلال حملة أمنية بدائرتي مركز القناطر وقليوب والخانكة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لفحصها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على 5 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالقليوبية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من العميد محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بقيام ضباط المباحث بشن حمله أمنية بدوائر مراكز القناطر الخيرية، الخانكة، وقليوب، لضبط مروجي المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

بحوزتهم 220 جرام من مخدر البانجو

وأسفرت الحملة عن القبض على «م وع»، 23 سنة، «وك س غ»، 32 سنة، عاطلين، مقيمين دائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزتهم 220 جرام من مخدر البانجو، 180 جرام من مخدر الحشيش، 2 هاتف محمول، كما تم ضبط «أ ج ف»، 24 سنة، عاطل سبق اتهامه في قضيه مخدرات وبحوزته كمية من الشادو تزن 350 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول بنطاق مركز شرطة القناطر الخيرية، إضافة إلى ضبط «م ص ع»، وم أ ح، عاطلين، بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم 600 جرام من مخدر الحشيش، و2100 جنيه و2 هاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.