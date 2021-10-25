الداخلية تكشف حقيقة ادعاء قائد سيارة يتهم ضابطا وشرطيا بطلب رشوة

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، يتضمن ادعاء قائد سيارة قيام رجال المرور بأحد الشوارع بطنطا بتحرير مخالفة وطلب مبلغ مالى منه.

دوت الخليج

كانت رصدت أجهزة الوزارة الداخلية مقطع فيديو عبر "فيسبوك" يتضمن تصوير شخص لضابط وفرد مرور أثناء تواجدهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، واتهامه لهما بتحرير مخالفة، مُدعيًا عليهما طلب مبلغ مالى منه وتوعدهما بالشكوى.

بالفحص أتضح أنه أثناء تواجد ضابط وبصحبته أمين شرطة من قوة إدارة مرور الغربية والمعينان بالمنطقة محل الواقعة، تلاحظ لهما قدوم سيارة ملاكى قيادة أحد الأشخاص تحدث قائدها هاتفيًا أثناء القيادة، وحال توقفها بالإشارة، قام أمين الشرطة المذكور بتحرير مخالفة بذلك، وحال مشاهدة قائد السيارة لأمين الشرطة يقوم بتحرير المخالفة قام بالنزول من السيارة والتحدث معهما بطريقة غير لائقة وتصوير الفيديو ونشره على النحو المشار إليه، مما ترتب على ذلك تداول الفيديو على أحد الحسابات عبر "تيك توك".

ضبط قائد السيارة والهاتف المحمول خاصته

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على قائد السيارة والهاتف المحمول خاصته، وبمواجهته أقر أنه صور مقطع الفيديو ونشره على صفحته، وعقب ذلك تمت مشاركته من أحد الأشخاص على موقع "تيك توك" وبفحص الهاتف تبين تواجد مقطع الفيديو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائق السيارة وصاحب الحساب المشار إليه بتهمة الادعاء الكاذب وإثارة الرأى العام.