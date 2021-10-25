/657988/موسى-دياوارا-لاعب-البنك-الأهلي-يسجل-أول-أهداف-الدوري-المصري

أحرز موسى دياوارا لاعب البنك الأهلي، الهدف الأول في الموسم الجديد 2021/2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتقام حاليا مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة. وجاء هدف موسى دياوارا مع مطلع الدقيقة الثالث، وأصبح أسرع هدف في الدوري هذا الموسم أيضا. تشكيل البنك الأهلي وطلائع الجيش في أول مباراة بالدوري المصري أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، تشكيل فريقه المقرر أن يخوض به لقاء طلائع الجيش، المحدد له في الثالثة عصر اليوم، بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ويخوض البنك الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش حراسة المرمى: محمود الزنفلي. موسى دياوارا خط الدفاع: إسحاق يعقوبو، محمد دبش، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم. خط الوسط: أحمد سعيد، محمد فتحي، محمود سيد. خط الهجوم: محمد بسيوني، فادي فريد، موسى دياورا. الدوري المصري فيما أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه المقرر أن يخوض به اللقاء. وجاء تشكيل طلائع الجيش لمواجهة البنك الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: محمد ناصف، خالد سطوحي، الزناري، حسن مجدي. خط الوسط: عمرو السيسي، مهند لاشين، عبدالرحمن شيكا. خط الهجوم: محمد الصباحي، جون أنتوي، أحمد سمير.

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