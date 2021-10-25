نشرة أخبار الفن: نقل محسن منصور للمشفي.. بوسي شلبي تكشف سبب ابتعادها عن تقديم برامج التوك شو.. وهذا موعد عرض أولى حكايات «المشهد الأخير»

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شهدت الساحة الفنية ،اليوم الإثنين، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

نقل محسن منصور للمشفى بعد إصابته بكواليس تصوير عمل جديد

تعرض الفنان المصري محسن منصور لإصابة بقدمه، نتيجة سقوط قطعة ديكور من كواليس التصوير عليه، مما استدعى دخوله المشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كشف منصور عن إصابته من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر محموعة صور لها أثناء خضوعه لإشاعات، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، كله خير من الله، أثناء التصوير اليوم، ووقوع قطعة الديكور على رجلي وأيضًا إصابة مخرج العمل، دعواتكم لينا بالشفاء، الألم فظيع، يا رب اشف كل مريض".

بوسي شلبي تكشف السر وراء ابتعادها عن تقديم برامج التوك شو

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن سبب عدم اتجاهها لتقديم برامج التوك شو، رغم تاريخها الإعلامي الطويل وحضورها القوي.

قالت شلبي خلال لقائها مع برنامج «Mbc Trindg» أن اسمها مرتبط بالريد كاربت ولا تستطيع التخلي عن تغطية المهرجانات، وهو الأمر الذي يتعارض مع شروط تقديم برنامج «توك شو».

عرض أولى حكايات «المشهد الأخير» لأحمد داود في هذا الموعد

كشفت منصة شاهد الفضائية عن موعد عرض أولى حكايات مسلسل «المشهد الأخير»، وذلك بدءً من يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري.

الحكاية الأولى من مسلسل المشهد الأخير، من بطولة أحمد داود، على أن تضم الحكايات المقبلة عدد من الفنانين أبرزهم النجمة نيللى كريم .

محمد رمضان يطرح كليب «جو البنات» على «يوتيوب»

طرح الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضا أحدث أغانيه التي تحمل اسم «جو البنات» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وسبق وأن أعلن رمضان عن موعد طرح الأغنية من خلال نشره صور من كواليس الكليب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليهم مشوقًا جمهوره قائلًا: "بكرة كليب جو البنات على قناتي الرسمية على يوتيوب.