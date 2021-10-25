/657995/راجية-الفقى-قانون-الموارد-الإحيائية-يتوافق-مع-أهداف-التنمية-المستدامة-بالحفاظ-على-موارد-الدولة-الطبيعة

قالت النائبة راجية الفقي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن مجلس الشيوخ اثناء مناقشته لقانون النفاذ للموارد الاحيائية، والتي ترجع أهميته في التوافق مع اهداف التنمية المستدامة، من خلال الحفاظ على موارد الدولة الطبيعة.

وأضافت النائبة راجية الفقي خلال تصريحاتها لتحيا مصر، أن مصر من البلاد التي حباها الله بالموارد الطبيعية المختلفة، والتي هي بحاجة إلى ترشيد استخدامها ووضعها في اطار قانوني للدولة يمكنها من حمايتها واستغلالها بشكل جيد، يضمن االاستثمار فيها بشكل يعود علينا بالافادة.

راجية الفقى: قانون الموارد الإحيائية يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة بالحفاظ على موارد الدولة الطبيعة

وتابعت النائبة راجية الفقي، أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف توضح دور جهاز حماية الموارد البيئية بالتفصيل، ولكن لم يتم اصدارها.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة نهائيا ، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب، وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذي أكد على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي.