«التقليد الأعمى» .. فستان نجلاء بدر بـ«البطانة» حاليًا فى الأسواق

/657997/التقليد-الأعمى--فستان-نجلاء-بدر-بـالبطانة-حاليا-فى-الأسواق

فاجئ عدد من باعة الملابس الجاهزة فى الأسواق، صباح اليوم، الكثير من المصريين، حيث ظهر فستان شبية لـ«فستان» الفنانة نجلاء بدر، الذى ظهر فى الجونة، فى إحدى المحال.

دوت الخليج

تقليد فستان الفنانة نجلاء بدر فى الأسواق

ورصد موقع دوت الخليج، خلال جولة بإحدى الأسواق ظهور نفس فستان الفنانة نجلاء بدر، والذى كان يبرز منطقة الصدر، وهو ما سبب حالة من الجدل والهجوم عليها.

رواج فستان نجلاء بدر، أثار الحديث حول الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، وما يتعلق بفكرة «ركوب التريند» وسرعة التقليد الأعمى لأى شئ يمكن أن يتم تداوله.

فستان نجلاء بدر العاري والهجوم عليها

وكانت الفنانة نجلاء بدر، قد ظهرت برداء شبة عاري خلال مهرجان الجونة السينمائي، وذلك فى اليوم الأول من الاحتفال، حيث برزت منطقة الصدر بشكل كبير، الأمر الذى سبب حالة من الهجوم عليها، خلال الفترة الماضية.

وفى ردها الأول على الموضوع، قالت الفنانة نجلاء بدر:" أنها لم تقصد التعري كما أنها لم تعتبره عاريا من الأساس".

اقرأ أيضًا: نجلاء بدر عن إطلالتها بمهرجان الجونة: «مكنش مكشوف..وأنا مش بتاعة استعراض»

كما أشارت الفنانة نجلاء بدر أنها لم تكن تقصد مضايقة الجمهور بتلك الإطلالة، موضحة: “مش هلبسه تاني، وهرجعه. .