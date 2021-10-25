فيديو- قصة نجاح.. شيماء شكل من البيع «أون لاين» لصاحبة سلسلة مطاعم بالمنيا

جدة - نرمين السيد - هكذا كانت حكاية كفاح ونجاح قادتها الفتاة الثلاثينية شيماء شكل، بمحافظة المنيا، حولت حياتها بأقل الإمكانيات من سيلز أون لاين عبر جروبات "فيسبوك"، إلى أشهر شيف بمحافظة المنيا، وبعدها لصاحبة أشهر سلسلة مطاعم مأكولات تنافس كبرى المطاعم العالمية والبرندات.

"الحلم" كانت البداية التى جعلت شيماء وأخوتها التوأم "شاب وفتاة" فى الانطلاق لسوق العمل بأقل إمكانيات، وبدون مساعدة من أحد، رغم وفاة والدهم وهم فى سن صغيرة قبل أن يتجاوز أكبرهم 10 سنوات، دون أن يترك لهم أى ثروات.

وتقول شيماء: "بدأت حياتى ببيع "فاست فود" أون لاين من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفى خلال 6 أشهر أثبتنا أنفسنا أنا وإخواتى، ونجحنا فى فتح محل صغير لا تتعدى مساحته 60 متراً ، وبعدها استكملنا عملنا وحققنا نجاحات جيدة، وفتحنا أول مطعم كبير فى أحد الفنادق الشهيرة، وكسبنا ثقة العملاء، وتمكنا فى خلال سنوات قليلة أن نكون أصحاب 4 مطاعم تحظى بثقة العملاء فى كل مكان".

تضيف شيماء: "إحنا أسرة عادية جداً وبدأت من تحت الصفر أنا وإخواتى، وكانت أول تجربة عمل لنا بمبلغ 1000 جنيه تقريباً من خلال جروب عبر "فيسبوك"، إلى أن كونت رأس مالى وبدأت أتشارك مع آخرين لأننى لا أمتلك رأس مال، ولكن حققت نجاحات جيدة وبعدها بدأت أعمل لوحدى برفقة إخوتى".

"دايما بندرس السوق وبنعرف هو عايز إيه".. هكذا تستكمل شكل حديثها، مؤكدة أنها وشقيقها وشقيقتها التوأم دائما ما يتابعون الذوق العام ومتطلبات الزبائن وهذا ما يميز مطعم عن مطعم فى الاستمرارية أو ثبات مستوى الجودة، ووجدوا أن السوق يحتاج لنوعية تلك المطاعم أكثر، ولذلك افتتحوا مطعماً بالمنيا الجديدة ومطعما آخر أعلى سطح أحد المبانى يرى النيل، وكل منهم يستهدف شريحة من الزبائن سواء العائلية أو الشبابية، ودائما ما كنا نتطلع إلى محافظات وجه بحرى القاهرة والإسكندرية، ونؤمن بأن المنيا والصعيد لا يقل عنهم مكانة، وحرصنا على أن يكون من يعمل معنا من الشباب وأن يكونوا جزءًا من المكان وليس فقط يعملوا فيه، ونقدم لهم كل الدعم الذى كنت افتقده عندما بدأت عملى".

واختتمت شيماء حديثها: "الحمد لله، عندى مطعم واثنين وثلاثة ومش هبطل أشتغل بإيدى وأدخل المطبخ على طول مهما حصل".