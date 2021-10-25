وزير الرى يبحث مع نظيره الأردنى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية

جدة - نرمين السيد - كما بحث الوزيران، خلال اللقاء الذى عقد اليوم الإثنين، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه - التحديات التى تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية فيما يتعلق بمجال المياه، نتيجة عوامل عدة، وسبل تعزيز التعاون لمواجهتها، خاصة فى ما يتعلق بنقص الموارد المائية فى ظل التغيرات المناخية.

وأكد الجانبان أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، لتحقيق أهداف البلدين فى التنمية المستدامة، والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة فى البلدين.

واستعرض النجار، خلال اللقاء الذى عقد بحضور السفير الأردنى لدى القاهرة أمجد العضايلة، جهود الحكومة الأردنية للحد من تحديات نقص المياه فى الأردن وتنفيذ مشاريع مائية هامة.

وأشاد بالجهود المصرية لإنجاح هذا المؤتمر باعتباره أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه، مشيدًا بالإنجازات المائية المصرية والجهود المبذولة لتعزيز المحافظة على المياه ورفع كفاءة الاستخدام.

ويشارك فى فعاليات الأسبوع، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولى، و50 منظمة عاملة فى مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.

وتتضمن فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة فى الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.