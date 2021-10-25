نجاح 4 عمليات قسطرة قلبية دقيقة بمستشفى النصر التخصصي للأطفال بورسعيد في...

تمكن الفريق الطبي من أمهر أطباء القلب والقساطر القلبية، بوحدة قسطرة القلب في مستشفى النصر التخصصي للأطفال، التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، من إجراء العديد من التداخلات الدقيقة في يوم واحد بنجاح للمرضى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

حيث تم إجراء عمليتين لاستبدال الصمام الأورطي لمريضتين عن طريق القسطرة باستخدام تقنية التافي (TAVI)، بالإضافة إلى إجراء قسطرة قلبية متقدمة ومعقدة لمريض كان يعاني من انسداد مزمن بالشرايين التاجية بتقنية (CTO)، وكذلك إجراء قسطرة قلبية لمريض يعاني من انسداد في الشريان التاجي باستخدام تقنية التصوير الداخلي للشريان عن طريق جهاز الموجات الصوتية داخل الأوعية الدموية (IVUS).

وتعد هذه العمليات استمرارًا لنجاحات مستشفى النصر التخصصي المتميزة في علاج أمراض القلب والشرايين عن طريق القسطرة القلبية "دون جراحة"، بما يسهم في سرعة استقرار الحالة الصحية للمرضى وتقليل فترة إقامتهم بالمستشفى وسرعة العودة إلى الحياة الطبيعية.

وتمت العمليات على يد نخبة من أمهر أطباء القلب والقساطر القلبية بالمستشفى، تضم كلًا من:

د. طارق رشيد _ استشاري القلب والقسطرة القلبية وخبير الانسداد المزمن للشرايين التاجية ورئيس قسم القلب والقسطرة بمستشفى النصر التخصصي.

د. ياسر صادق _ استشاري القلب والقسطرة القلبية وخبير توسيع الصمام الأورطي عن طريق القسطرة TAVI.

د. محمد علم الدين _ استشاري القلب والقسطرة ورئيس لجنة القلب بمستشفى النصر التخصصي.

د. أحمد شبل _ استشاري القلب والقسطرة.

د. أمير البسطويسي _ استشاري جراحة القلب والصدر.

د. معتز سلامة _ أخصائي القلب والقسطرة.

د. مصطفى آدم _ أخصائي القلب والقسطرة.

د. مصطفى رفعت _ أخصائي القلب والقسطرة.

د. بهاء الدين حرب _ أخصائي القلب والقسطرة.

د. أحمد عبدالرؤوف _ أخصائي التخدير.

وبمعاونة فريق الفنيين والتمريض المميز بوحدة قسطرة القلب في مستشفى النصر التخصصي، المكون من:

م. آية إبراهيم.

م. حياة علي.

م. سمر إبراهيم.

أ. محمود المغربي.

أ. محمد عطوة.

كما تم متابعة تحضير الحالات المرضية، وتنسيق موعد إجراء العمليات من خلال فريق عمل إدارة رضاء المنتفعين بالمستشفى:

د. أمنية عشري _ مدير رضاء المنتفعين.

■ د. نورهان مجدي _ عضو رضاء المنتفعين.

وتعد مستشفى النصر التخصصي للأطفال، صرح طبي عظيم لعلاج أمراض القلب والشرايين عن طريق القسطرة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، كما أنها أول مستشفى حكومي حاصل على درجة الاعتماد القومي (GAHAR 2021) المعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الاسكوا العالمية.