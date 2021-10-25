شكرى يستعرض مع مبعوث أمريكا للقرن الأفريقى تطورات المشهد السودانى

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي "چيفري فلتمان"، تم خلاله تناول التطورات الأخيرة على المشهد السوداني.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المبعوث الأمريكي استعرض خلال الاتصال نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، وهو ما أشار معه الوزير شكري إلى متابعة مصر عن قرب للتطورات الأخيرة في السودان، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار السودان.