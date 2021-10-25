تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي "چيفري فلتمان"، تم خلاله تناول التطورات الأخيرة على المشهد السوداني.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المبعوث الأمريكي استعرض خلال الاتصال نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، وهو ما أشار معه الوزير شكري إلى متابعة مصر عن قرب للتطورات الأخيرة في السودان، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار السودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يستعرض مع مبعوث أمريكا للقرن الأفريقى تطورات المشهد السودانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.