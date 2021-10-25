القومي للمرأة بالمنيا يسلم عدداً من المساعدات بالقرى الأكثر احتياجا

سلم المجلس القومي للمرأة بالمنيا، عدداً من المساعدات بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، تزامنا مع حلول فصل الشتاء، وذلك ضمن خطة المجلس لتقديم كافة سبل الدعم للأسر الأولي بالرعاية، وتنفيذاً لخطة الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين وحرصا على تحقيق الأهداف المطلوبة وللوصول لكافة الفئات المستهدفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بتوفير كافة سبل الدعم للأسر الأولي بالرعاية بنطاق القري الأكثر احتياجا، للتأكد من وصول الدعم للمستحقين وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال ابوسمره مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، استمرار جهود المجلس في تنظيم قوافل المساعدات والتي تشمل تقديم السلع والمواد الغذائية للأسر الأولي بالرعاية، مشيرة ان أعمال المجلس القومي للمرأة، تشمل العديد من الجوانب التي تهدف لتقديم الدعم للسيدات بالقرى الأكثر احتياجات، بالإضافة لتنظيم العديد من الندوات بمختلف المجالات لرفع مستوى الوعي الثقافي والفكري بقرى محافظة المنيا.