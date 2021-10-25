مصرع عامل وإصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة نصف نقل بالدقهلية

/657998/مصرع-عامل-وإصابة-15 شخصا-في-انقلاب-سيارة-نصف-نقل-بالدقهلية

لقي عامل مصرعه وأصيب 15 آخرين في إنقلاب سيارة نصف نقل على طريق قرية 54 بمنطقة حفير شهاب الدين مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة ومستشفى جمصة المركزي وإيداع المتوفي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصبل مصرع وإصابة 16 شخصًا في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي بالدقهلية

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة جمصة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعدد من العمال أمام مدينة المنصورة الجديدة بالقرب من كوبري الكسارة.

محملة بالعمال

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة جمصة إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالأنتقال والفحص أتضح أن سيارة نصف نقل محملة بالعمال من قرية 54 بمنطقة حفير شهاب الدين، مركز بلقاس، انقلبت وأصيب في الحادث 15 عامل إضافة إلي مصرع أحدهم، وأتضح من المعاينة الأولي وجود انفجار في إطار السيارة، مما تسبب في انقلابها

شهود العيان

وأكدوا شهود العيان أن سيارة نصف نقل كانت تسير بسرعة علي طريق «دمياط ، كفر الشيخ» الدولي، وبالقرب من كوبري الكسارة انفجر إطار السيارة مما تسبب في انقلابها عدة قلبات حتى ابتعدت عن الطريق وسقطت علي الرمال علي جانب الطريق، وتجمع عدد كبير من المواطنين، وتوقف المارة لإنقاذ المصابين حتى وصلت سيارات الإسعاف ونقلتهم إلي مستشفى جمصة المركزي.

وجري إيداع المتوفي ثلاجة حفظ الموتى وجري تحويل عدد من المصابين إلي مستشفى الأزهر في دمياط الجديدة لاستكمال العلاج.

وعلى الفور تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.