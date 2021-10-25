تزامنا مع عرضه على mbc..تعرف على تفاصيل المسلسل السعودي «اختطاف»

/658001/تزامنا-مع-عرضه-على-mbcتعرف-على-تفاصيل-المسلسل-السعودي-اختطاف

بدأت قناة mbc في عرض أولى حلقات مسلسل «اختطاف» السعودي بعد أن شهد نجاحا جماهيريا سحيقا خلال عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، ليتألق على شاشات التلفزيون منذ مساء أمس الأحد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل «اختطاف» السعودي

وتدور قصة المسلسل، حول اختطاف طفلة منذ صغرها، وتدعى لينا، وتبتعد عن توأمها، وتتعرض لكل أشكال التعذيب النفسي والترهيب وممارسة القوة ضدها، وتم احتجازها لمدة 20 عاما إلى أن تكبر، وتظل أسرتها تبحث عنها طوال 20 عامًا، إلى أن تعثر عليها في النهاية.

مواعيد عرض مسلسل «اختطاف»

ويعرض مسلسل اختطاف عبر قناة MBC من الأحد إلى الخميس في الساعة العاشرة بتوقيت مصر، والحادية عشرة بتوقيت السعودية، والإعادة في الساعة السابعة صباحًا والثانية ظهرًا بتوقيت مصر.

ام بي سي مصر تحصد جائزة افضل مسلسل كوميدي عن اللعبة٢

الجدير بالذكر، أنه في أول مشاركة لقناة ام بي سي مصر في المهرجان العربي الاذاعة والتلفزيون حصلت القناة على جائزة افضل مسلسل كوميدي (اللعبة ٢) في الدورة ٢١ من المهرجان.

وتسلم الجائزة مهران مدير ادارة البرامج بالقناة في حفل الختام الذي اقيم في مدينة الثقافة بتونس.

يذكر ان المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون هو مهرجان ينظمه اتحاد اذاعات الدول العربية ، التابع لجامعة الدول العربية ويهدف الي تطوير التلفزيون العربي ورفع مستواه ويشارك فيه ممثلين من كل الدول العربية.

انتاج جزء ثالث من مسلسل اللعبة

من جانب أخر كشف الفنان هشام محمد الشهير بـ «شيكو» بشكل رسمي، عن البدء في التحضير للجزء الثالث من مسلسل اللعبة والذي جاء بعنوان «اللعب مع الكبار».

ونشر شيكو صورة لغلاف السيناريو الخاص بالموسم الثالث من مسلسل «اللعبة» خلال صقحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ممهدا للجمهور عن تحضير لجزء جديد من العمل الذي لاقى إعجاب الكثيرون.

مسلسل «اللعبة» مقتبس من فيلم أجنبي، وهذا ما اعتاد عليه بطلا المسلسل "شيكو وهشام" في معظم أعمالهم الفنية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان شيكو، وهشام ماجد والفنانة مي كساب، وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، وسامى مغاورى وميرنا جمال وعارفة عبدالرسول.