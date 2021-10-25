/658003/سميرة-سعيد-تحيي-حفل-الليلة-الثانية-لمهرجان-الموسيقى-العربية-بالدورة-30

تستعد النجمة المغربية سميرة سعيد، لإحياء حفل غنائي ضخم، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو محمد عرام، وذلك يوم الثلاثاء 2 نوفمبر تزامنا مع الليلة الثانية لمهرجان الموسيقى العربية في دورته ال30.

دوت الخليج يرصدحفل سميرة سعيد ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربيه

ينطلق مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30 بداية من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال مجموعة من الحفلات التي من المقرر أن يحيها نخبة من نجوم مصر والوطن العربي.

وتواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الترتيبات والاستعدادات النهائية، لانطلاق فعاليات المهرجان، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتديره الفنانة جيهان مرسي، ويستمر على مدار 15 يومًا متتالية.

ماجدة الرومي تحي حفل الختام والأعلى سعرا بين النجوم

وطرحت إدارة مهرجان الموسيقى قائمة بأسعار الحفلات الخاصة بالنجوم، وتصدرت الفنانة القديرة ماجدة الرومي قائمة الأعلى سعرا بينهم اذ أنها من المقرر أن تحي حفل ختام المهرجان في يوم 15 نوفمبر، وأتت أسعار التذاكر على النحو الأتي الأعلى 2010 جنيهات، وتضم ثلاث فئات أخرى تتراوح بين 1760 جنيهًا، 1510 جنيهات، و860 جنيهاً، ومن المقرر أن يشاركها بالحفل أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسى.

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان الموسيقى

هذا وعقدت دار الأوبر المصرية مؤتمر صحفي بالمسرح الصغير، في تمام الساعة السادسة مساء من يوم الأحد المنقضي للكشف عن كافة تفاصيل الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل.

وتولى الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، رئاسة المؤتمر الصحفي بحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة، ومنهم: الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، والمؤتمر، وأعضاء اللجنة التحضيرية، وهم الموسيقار حلمي بكر، الدكتور رضا رجب، حسن شرارة، عماد عاشور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار يحيى الموجي، الموسيقار زياد الطويل، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد رحيم، ماجد سرور، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ومنهم، محمد منير، أمجد مصطفى، وكذلك رئيس اللجنة العلمية الدكتورة رشا طموم.