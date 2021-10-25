/658006/منى-الشاذلي--لمحمد-صلاح-شكرا-على-الفرحة-اللي-اتدهلنا

أشادت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم» المعروض على فضائيات dmc، بلاعب كرة القدم المحترف محمد صلاح، وذلك بعدما تألق بإحراز 3 أهداف في مرمى الفريق الخصم «مانشستر يونايتد».

دوت الخليج

يرصد تعليق منى الشاذلي على أداء محمد صلاح بعد ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد

وكتبت الإعلامية منى الشاذلي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انتسجرام، معربة عن فخرها بمحمد صلاح قائلة: “نبات على فرحة بسبب محمد صلاح .. ونصحا اليوم اللي بعده بردو مبسوطين واحنا بنشوف العالم وهو بيتغنى باسمه .. شكرا على كل الفرحة والافتخار ده".

الجدير بالذكر، أنه حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، واستطاع محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.

تصريحات محمد هنيدي مع منى الشاذلي

من ناحية أخرى،حل الفنان الكوميدي محمد هنيدي، ضيفًا على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «cbc»، والذي كشف من خلال عن معاناته من فوبيا الزحمة أو التجمعات، مضحًا سبب التوتر الشديد الذي يلاحقه في أي مهرجان أو مؤتمر كبير.

وأشار قائلاً: “بعد صعيدي في الجامعة الأمريكية روحت بتنا في العجمي ووقتها الفيلم كان بيتعرض في السينما وعمرو دياب كان بيحيي حفلة في الاسكندرية عددها حوالي مليون واول ما شوفوني جريوا عليا وقالو هاتو الواد ده وجريت عند واحد فاتح محل عشان استخبى ومن وقتها وانا عندي فوبيا من الزحمة”.

وصرح هنيدي، خلال حواره قائلاً: “انا مبحبش افلام الرعب،مع احترامي لكل صناع هذه النوعية من الاعمال، وبخاف اوي من الافلام دي”. وأشاد بصناع هذة الافلام: “أفلام الرعب تعتبر من اهم الافلام وبتحتاج لطاقم عمل على مستوى عالي جدا وجرافيك ممتاز ومخرج دقيق”