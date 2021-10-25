جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر حريص على تقديم الدعم العلمى والدعوى لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لما تمثله من أهمية كبرى فى إفريقيا، مؤكدًا أنه قرر مضاعفة المنح الدراسية المقدمة لطلاب دولة الكونغو الديمقراطية إلى 40 منحة بدلا من 20 منحة سنويا، على أن يكون لهم الحق فى الانضمام للكليات العملية مثل الهندسة والطب وغيرها من الكليات العملية بالإضافة للكليات الشرعية.





وأوضح الإمام الأكبر، خلال استقباله اليوم الإثنين، إيف بازيبا مسعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة المياه والبيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، أن لأبناء القارة الإفريقية أولوية فى المنح الدراسية المقدمة من جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الأفارقة فى جامعة الأزهر يزيد عن 5500 طالب، يدرسون العلوم الشرعية والعملية وغيرها، وبما يسهم فى دعم دول القارة على تحقيق أهدافها التنموية فى مختلف المجالات والتخصصات، وأداء رسالة الأزهر فى نشر المنهج الوسطى ومكافحة التطرف. من جانبها، أعربت نائبة رئيس الوزراء الكونغولية عن تقديرها الكبير للإمام الأكبر لما يحظى به من مكانة كبيرة فى إفريقيا والعالم، وأهمية الدور الذى يقوم به الأزهر فى مكافحة التطرف ونشر الفكر الوسطى، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع الأزهر للاستفادة من منهجه المعتدل وخبراته الكبيرة فى دعم قيم السلام والأخوة الإنسانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ الأزهر: حريصون على تقديم الدعم العلمى والدعوى للكونغو الديمقراطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.