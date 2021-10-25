افصل واسمع.. النشرة المرورية: زحام بمنطقة أثر النبى وسيولة بمحور المحمودية

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة ومنطقة جناكليس، وفى أعلى كوبرى 14 مايو للمتجه إلى كايروسيز مول، وفى كورنيش الإسكندرية عند منطقة خالد بن الوليد، ناصحا بسلوك الطرق الجديدة وخاصة محور المحمودية بطول 21 كيلو متر لنقل الحركة المرورية بين شرق وغرب المحافظة.

وأشار إلى أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم واستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

وأوضح أن محافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع الأبوطى تقاطعه مع شارع محمد على، ومحافظة الشرقية ظهرت بعض الأحجام فيها أعلى كوبرى السوارس ناصحا بسلوك كوبرى العبور، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام عند مدخل الطريق الزراعى للقادم من قليوب ومتجه إلى مناطق ميت نما.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى الأوتوستراد والمنيب والكنيّسة، مشيرا إلى أن محور 26 يوليو الحركة المرورية فيه مرضية تماما، مشيرا إلى وجود تجمع كثافات بمنطقة ناهيا للقادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان، ناصحا بسلوك محور روض الفرج.

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى وجود أحجام فى شارع البحر الأعظم للمتجه للمنيب بسبب الأعمال بالطريق الدائرى، ناصحا باستخدام شارع ربيع الجيزى، مشيرا كذلك إلى وجود أحجام فى شارع مراد، ناصحا بسلوك شارع الجامعة أو شارع السودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام مرتفعة نسبية، وخاصة فى منطقة صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه، مشيرا إلى أن كوبرى الفنجرى يشهد بعض الأحجام للمتجه إلى مناطق سكة الوايلى والزاوية ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونبه صابر على وجود أحجام فى كورنيش النيل عند منطقة أثر النبى بسبب الأعمال، ناصحا القادم من المعادى وحلوان بسلوك كوبرى شمال طرة والرجوع مرة أخرى على محور الأوتوستراد، ناصحا كذلك باستخدام نفق الأزهر للمتجه إلى مناطق وسط المدينة.

ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.