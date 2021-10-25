إمبراطور اليابان يستقبل السفير المصرى فى طوكيو للتوديع

جدة - نرمين السيد - واستهل السفير، اللقاء بالإعراب عن فائق الشكر والتقدير للإمبراطور، للدعم الذى لمسه خلال فترة عمله باليابان، واستعرض بشكل موجز أبرز أوجه التعاون المشتركة بين البلدين وما شهدته الأربع سنوات الماضية من طفرة فى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، فضلاً عن تدشين العديد من مشروعات التعاون التنموى بمختلف القطاعات، وأهمها التعاون فى مجال التعليم من خلال مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم EJEP، وكذلك تجربتى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، والمدارس اليابانية فى مصر EJS، فضلاً عن تضافر جهود الجانبين بهدف خروج المتحف المصرى الكبير إلى النور باعتباره رمزًا لعمق العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين وتتويجًا لأواصر التعاون الثقافى.

كما تطرق سفير مصر، للتعاون فى مجال الرعاية الصحية وما يتضمنه من برنامج التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى ما أكدت عليه أزمة فيروس كورونا، من تعاون وثيق بين الجانبين لمكافحة انتشار الفيروس.

من جانبه، طلب الإمبراطور "ناروهيتو" من السفير المصرى نقل تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أعرب عن تقديره للجهود التى بذلها السفير المصرى طوال فترة عمله باليابان والتى ساهمت فى دفع العلاقات الثنائية وتعزيزها على جميع المستويات.