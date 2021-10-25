التعليم تعلن جدول عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية على قناة ”مدرستنا”

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية على قناة "مدرستنا" من الصف الخامس الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، للأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد بالإضافة إلى مواعيد الإعادة. سيتم الإعلان قريباً عن بث البرامج التعليمية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي. تردد القناة: 12303 أفقي معدل ترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

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