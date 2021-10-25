/658007/تشكيل-ديربي-الإسكندرية-بين-الاتحاد-السكندري-وسموحة
أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في دربي مدينة الإسكندرية، بأول جولات بطولة الدوري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء، على ملعب الإسكندرية، والتي تبث على قناة أون تايم سبورت اتش دي تو، بتعليق صوتي محمد الكولينيز
تشكيل الاتحاد السكندري أمام سموحة:
حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.
خط الدفاع: محمد عبد السلام – داميون لوي – السيد سالم – صبري الرحيل.
خط الوسط: سعيدو سيمبوري – أحمد مانجا – مورو.
خط الهجوم: خالد الغندور – أحمد علي – أحمد عادل ميسي.
تشكيل سموحة أمام الاتحاد:
وضمت تشكيلة سموحة كل من الهاني سليمان لحراسة المرمى و أحمد بيكهام و رجب نبيل و شريف رضا و محمد شكرى و عبد الرحمن عامر و محمد كناريا و عبد الكبير الوادى و صديق كالابا و حسين فيصل و مروان حمدى.
قائمة الاتحاد أمام سموحة:
وضمت قائمة الاتحاد السكندري أمام سموحة "محمد عبد المنصف، أحمد يحيي، داميون لوي، محمد عبدالسلام، محمد مجدي، السيد سالم، سعيدو سمبوري، مروان عطية، خالد الغندور، فوزي الحناوي، صبري رحيل، أحمد مانجا، عبد الغني محمد، مورو، مابولولو، كريم ممدوح، أحمد عادل ميسي، أحمد علي، كريم الديب، أحمد راشد".
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