«كان هيموت بنتي..عشان بيكره خلفة البنات».. سامية أمام محكمة الأسرة المرج

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«طردني انا والعيال في الشارع عشان يتجوز واحدة تانية تجبله الولد».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «سامية» 31 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها «سيد»، 55 عامًا، أمام محكمة الأسرة المرج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية داخل محكمة الأسرة المرج

متجوزة بقالي 3 سنوات

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 3 سنوات، جواز صالونات، أتجوزت عشان كلام الناس وبقا عندى 29 سنة فضله يقوله ليا يا عانس ، فأول واحد جالي وخبط على الباب وافقت عليه على طول، من غير إي مبررات، خلفت منه 3 بنات، بعد سقوطي مرتين قبل كدة، في أول يوم جواز لينا قالي أنا عايز الولد عشان يورث بعدي، ومش هقبل ببنات نهائي، عشان بكرههم».

كان عايز يقتل بنته

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة المرج : «انا محطتش فكرة أني أتجوز واحد أكبر مني بـ 25 سنة، يعني قد والدي، بس النصيب عايز كدة، وكلام الناس علية إني عانس خلاني اتجوزه، وقولت راجل وخلاص، في أول خلفة ليا ولما عرف أني خلفت بنت كان عايز يقتلها وقالي متخلهاش تقعد معنا في الشقة خليها عند أهلك أحسن، أنا مش عايز بنات هنا، ولما خلفت بنت التانية قالي هي أخر مرة لو مجبتيش الولد هطردك من هنا، فطردني وأنا حامل، أكتشف إني حامل في بنت لما راح معايا عند الدكتور وعرف أنها بنت، طردني بالبنات وبحملي وأنا مكنتش قادرة».

اهلي كمان طردوني

وأختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة : «أنا معرفتش أروح فين أنا وبناتي واهلي كمان طردوني وملقتش مكان أروح فيه، روحت عند خالي عشان أقعد عنده، ولجأت إلي محكمة الأسرة المرج لرفع دعوى خلع ضده».