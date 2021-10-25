نائب محافظ الجيزة: التنسيقية أصبحت أساسا في دعم الاستقرار والبناء السياسي«صور»

/658004/نائب-محافظ-الجيزة-التنسيقية-أصبحت-أساسا-في-دعم-الاستقرار-والبناء-السياسيصور

وجه إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية لقيادات الحزب الشيوعي الصيني مهنئا إياهم بمرور مائة عام على تأسيس أكبر حزب سياسي بالصين.

دوت الخليج يرصد تعليق ابراهيم الشهابي فى لقاء التنسيقية والحزب الشيوعي الصيني

ثورة 30ينونيو

وقال إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، إن التنسيقية تضم طليعة من شباب ثورتي يناير و٣٠ يونيو ممن كانوا في حاجة لهذا الكيان ليتمكنوا من خدمة الوطن وتحقيق تطلعاتهم فيه، خاصة وأن الفترة بين الثورتين من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٣ شهدت مصر فراغ سياسي أدى لوصول جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة،

وأكد نائب محافظ الجيزة، إبراهيم الشهابي، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باتت أساسا في دعم الاستقرار والبناء السياسي وفق رؤية منفردة جديدة.

وأشاد نائب محافظ الجيزة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كذلك بمعجزة دولة الصين الصديقة في مسار التنمية وقدرتها على دفع معدلات النمو الاقتصادي والذي يرجع لإدارة الحزب الشيوعي وتحقيقه للتوزيع العادل.

جاء هذا خلال المؤتمر المشترك لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الإثنين، مع الحزب الشيوعي الصيني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر التنسيقية بوسط البلد، في إطار تعزيز العلاقات بين الطرفين.

وقدم المؤتمر طارق الخولي عضوٍ مجلس النواب عن التنسيقية حيث رحب بالحضور من جانب دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، موضحا أهمية عقد هذا المؤتمر الذي سيستمر على مدار يومين، فهو بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بمختلف النواحي السياسية والثقافية وغيرها.

وعبر تشو روي، مساعد وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن إمتنانه بالعلاقات بين طرفي المؤتمر، مشيرا إلى أن مصر أكبر دولة عربية وأفريقية تربطها علاقات مع الدولة الصينية وأن البلدان إلتزمتا طوال ال ٦٥ عاما الماضية ورغم تغير الأوضاع بالإحترام المتبادل والتنمية المشتركة.

وأكد أن الروابط المختلفة بين البلدين أصبحت أكثر متانة خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أن التعاون بين البلدين خلال الجائحة يعد بمثابة نقطة مضيئة في العلاقات بينهما، مؤكدا كذلك دعم بلاده لمصر واستعدادها الكامل للتعاون معها في تنفيذ رؤيتها مصر ٢٠٣٠ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدفاع عن حقوقها وتعددية الأطراف.

وأشار مساعد وزير العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، إلى أن حزبه هو أعلى قيادة في الصين وأن التنسيقية هي مؤسسة هامة تجمع الشباب من مختلف التوجهات على أرضية مشتركة، وبالتالي فسيكون من المثمر تبادل التعاون وتعميق العلاقات بين الطرفين.

وأكد دعم بلاده للمصالح الجوهرية المصرية والوقوف معها بحزم والتكاتف سويا لتعزيز رفض محاولات بعض الدول التدخل في شئونها. ودعا روي التنسيقية لزيارة الصين عقب إنتهاء جائحة كورونا لتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفقر، كما دعا نواب المحافظين من أعضاء التنسيقية للإطلاع على التجربة الصينية في مجال الحكم المحلي لتعزيز التعاون المحلي بين البلدان.