/658011/افتتاح-الدوري-البنك-الأهلي-يضرب-طلائع-الجيش-بثلاثية-نظيفة

انتهت مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف، حيث أحرزه موسى دياوارا في الدقيقة 4،الهدف الثاني للبنك الأهلي في الدقيقة 80 عن طريق محمد هلال من عمر المباراة التي إقيمة بينهما بإستاد بتروسبورت في افتتاحية مسابقة الدورى للموسم الجديد .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: تشكيل البنك الأهلي حراسة المرمى: محمود الزنفلي. خط الدفاع: إسحاق يعقوبو، محمد دبش، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم. خط الوسط: أحمد سعيد، محمد فتحي، محمود سيد. خط الهجوم: محمد بسيوني، فادي فريد، موسى دياورا. وجاء تشكيل طلائع الجيش حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: محمد ناصف، خالد سطوحي، الزناري، حسن مجدي. خط الوسط: عمرو السيسي، مهند لاشين، عبدالرحمن شيكا. خط الهجوم: محمد الصباحي، جون أنتوي، أحمد سمير.

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