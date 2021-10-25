بعد حادث أليك بالديون..الآلاف يوقعون على عريضة لمنع استخدام الأسلحة في الأفلام

/658012/بعد-حادث-أليك-بالديونالآلاف-يوقعون-على-عريضة-لمنع-استخدام-الأسلحة-في-الأفلام

مثل حادث قتل مديرة التصوير الأمريكية هالينا هاتشينز، صدمة لجميع المواطنين في أمريكا والعالم بأكمله، بعد أن قتلك عن طريقة الخطأ أثناء تصوير فيلم لأليك بالدوين.

دوت الخليج يرصد رد فعل الأمريكان بعد مقتل هالينا هاتشينز على يد أليك بالديون عن طريق الخطأ

وبدأت المطالبات من قبل الأمريكان بمنع استخدام الأسلحة الحقيقية خلال التصوير، وتم التوقيع على عريضة تدعوا إلى حظر استخدام الأسلحة النارية الحقيقة في هوليوود، ووصل عدد التوقيعات إلى4 ألف توقيع من أصل 25 ألف، وتطالب العريضة بإصدار قانون "هاليانا" لحظر استخدام الأسلحة وتوفير بيئة آمنة للعمل.

حادث إليك بالديون

وكانت كشفت صحيفة ديلي ميل أن الحادث ثم أثناء تصوير أحد الأفلام السينمائية الأمريكية، بعدما أطلق الممثل أليد بالديون الرصاص من بندقية، عن طريق الخطأ أسفر عن مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج، اذ أطلق بالدوين أعيرة نارية من مسدس كان يفترض أن يكون محشوا برصاص خلبي، ولم يتوصل أحد إلى الآن للطريقة التي تم بها قتل هؤلاء، وكيف تم حشو البندقية بالرصاص أثناء تصوير المشهد بفيلم Rust.

مقتل مديرة التصوير على يد إليك بالديون

وأعلنت الصحف الأمريكية وفاة مدريرة التصوير غالينا هاتشينز بعد إصابتها رصاصة أعلى الصدر وجرى نقلها عن طريق الجو إلى مستشفى ألباكركي، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها، أما عن المخرج جويل سوزا، فهو بحالة حرجة الأن.

الجدير بالذكر أنه لم توجه الشرطة الأمريكية أي اتهامات قضائية حتى الآن في هذا الحادث، حيث تم أطلق سراح إليك بالدوين، ولكن ما زالت التحقيقات جارية مع الاستماع لإفادات الشهود.

أول تعليق من أليك بالديون بعد إطلاق صراحة

وفي وقت سابق من يوم خرج الفنان الأمريكي أليك بالدوين بعد إطلاق صراحة في قضية قتل مصورة فيلمه الجديدة لتي تدعى هالينا هتشينز، ليعبر عن إستيائه وصدمته من الحدث.

وكتب إليك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة توتير: “لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بحب عميق".

وأضاف: “أنا أتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة لفهم كيف حدثت هذه المأساة وأنا على اتصال بزوجها، وتقديم الدعم له ولأسرته. قلبي محطم لزوجها وابنها وكل من عرفها وأحبها”.