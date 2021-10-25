/658015/ننشر-أول-صور-حريق-مصنع-جمالون-للمناديل-في-المرج-صور

لقطت عدسة «دوت الخليج»، حريق مصنع مناديل في منطقة المرج، حيث دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق هائل داخل مصنع جمالون لتصنيع المناديل في مؤسسة الذكاة بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية سيارات الإطفاء إلى المكان، ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات إخماد الحريق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة علي حريق إندلع في مصنع مناديل بمنطقة المرج

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من النجدة مفادها إندلاع حريق بمصنع في منطقة مؤسسة الزكاة في المرج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء لموقع الحادث وتمت عمليات الإخماد والسيطرة علي النيران.

وفي سياق أخر تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في وقت سابق من السيطرة علي حريق إندلع في شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر، بسبب ماس كهربائي.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارا من شرطة النجدة، مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر.

3 سيارات إطفاء

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وفي سياق أخر شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك إثر وقوع مصادمة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى المركزى ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توفقه جزئيا.