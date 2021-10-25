/658018/مدرب-البنك-الأهلي-سعيد-بعودة-الجماهير-في-مباراة-الأهلي-والفوز-على-طلائع-الجيش-مستحق

أكد خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، أنه سعيد بالفوز على طلائع الجيش في افتتاحية الدوري المصري هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "نتيجة اليوم كانت هامة للغاية، خاصة أنها في بداية الدوري ثم المباراة القادمة ستكون أمام الأهلي، وكان لابد أن نقدم مستوى متميز ونتيجة طيبقة قبل المباراة القادمة".

وزاد "طلائع الجيش قدم بماراة جيدة، ولكننا تمكن من تسغلال الأخطاء، خاصة في الشوط الثاني، وجميع التبديلات كانت هجومية بسبب البحث عن الفوز فقط".

وواصل "بداية الدوري لابد أن تكون النتيجة جيدة لقادم المباريات، ومن الصعب أن يقدم كل فريق المستوى العالي في بداية الدوري، ونتمنى مواصلة النتائج خلال الفترة المقبلة بنجاح".

وأردف "سعيد أن مباراة الأهلي ستكون بحضور جماهيري، وهذا أمر جيد لأن الجماهير هي روح المباريات وأتمنى العودة بكامل طاقة الاستادات خلال الفترة القادمة".

تشكيل البنك الأهلي وطلائع الجيش في أول مباراة بالدوري المصري

أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، تشكيل فريقه المقرر أن يخوض به لقاء طلائع الجيش، المحدد له في الثالثة عصر اليوم، بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض البنك الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: إسحاق يعقوبو، محمد دبش، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: أحمد سعيد، محمد فتحي، محمود سيد.

خط الهجوم: محمد بسيوني، فادي فريد، موسى دياورا.

فيما أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه المقرر أن يخوض به اللقاء.

وجاء تشكيل طلائع الجيش لمواجهة البنك الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد ناصف، خالد سطوحي، الزناري، حسن مجدي.

خط الوسط: عمرو السيسي، مهند لاشين، عبدالرحمن شيكا.

خط الهجوم: محمد الصباحي، جون أنتوي، أحمد سمير.