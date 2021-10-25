/658019/تعرف-على-قائمة-المرشحين-لانتخابات-النادي-الإسماعيلي-تفاصيل

أسدل الستار عن قائمة المرشحين لانتخابات النادي الإسماعيلي، وذلك بعد اعتماد مديرية الشباب والرياضة قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة.

ويرصد دوت الخليج المقبلة:

وتقام انتخابات النادي الإسماعيلي يوم الأحد القادم الموافق 31 أكتوبر 2021 ويشارك 5000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات المقبلة لترشيح مجلس إدارة جديد.

ويتواجد على منصب الرئيس، والنائب 4 مرشحين، ومنصب أمين الصندوق مرشحين، أما الأعضاء فيترشح 15 عضوا، والعضوية تحت السن 3

وفيما يلي القائمة الكاملة لانتخابات الإسماعيلي:-

منضب الرئيس: هشام عناني، يحيي الكومي، نصر ابو الحسن، علي غيط.

منصب نائب الرئيس: سليمان أبو عريضة، خالد زين، محسن عبد المسيح، عماد عبد الواحد.

منصب أمين الصندوق: مصطقلا شلة، حاتم حجازي.

العضوية: محمد صطلحة، محدث الحوفي، عمرو زكي، محمد أسامة، هشام درويش، حمد عيد، خالد الطيب، عاطف زايد، محمد سند، أحمد محمد عبد السميع، طاهر سليم، مدحت سعيد، صالح الشامي، كمال حمودة، وليد شعيب.

العضوية تحت السن: حسام عبد البديع، نانسي القاضي، محمد مجدي.

علاء وحيد: لاعبو الإسماعيلي الأفضل في مصر بعد الأهلي والزمالك

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لفريق الإسماعيلي، أنه من الصعب التفريط في أحد لاعبي الفريق خاصة لو كان هناك حملة جماهيرية كبيرة، لأنهم يطالبون ببقاء بعض اللاعبين من أبناء النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" بالنسبه لتصريحات طلعت يوسف مدرب الفريق الحالي، والتي خرجت خلال الساعات الأخيرة، تم تحريفها بشكل تام، ولا صحة لتفريغ النادي من اللاعبين أو طلب الإدارة رحيل عدد معين منهم".

انتخابات النادي الإسماعيلي

وتابع" كل ما نسب لتصريحات طلعت يوسف خلال آخر يومين غير صحيح بالمرة، ولم يطلب تواجد بعض اللاعبين ورفضت الإدارة هذا الأمر، واللجنة الفنية بالنادي تتعامل مع المدرب بطريقة جيدة للغاية".

وأردف" نحتاج للتعاقد مع عدد معين من اللاعبين، ولاعبي الإسماعيلي المتواجدين حاليا أفضل من الموجودين في سوق الإنتقالات، وهناك مزايدات على اللاعبين بطريقة صعبة للغاية، وأي لاعب يتعاقد معه الفريق سيكون بتوصية من طلعت يوسف".

وزاد" وكلاء اللاعبين يتواصلوا دائما مع مسئولي النادي من أجل عرض صفقات أفارقة وعربية، والأهم هو التعاقد مع اللاعب الذي سيكون مفيد للنادي وليس تواجد أي صفقات لإرضاء الجماهير".

وتابع" الإسماعيلي تعاقد مع عصام صبحي وأحمد عادل عن المنعم فقط، وسيكون هناك تعاقدات مع محترفين أجانب وسيكون هناك تركيز شديد معهم، وهناك مغالاة في أسعار اللاعبين المصرين الدوري، وعندما تعاقد فخر الدين بن يوسف لأنه طلب التجديد لمدة موسم واحد".

واختتم" تعاقد بيراميدز مع فخر الدين بن يوسف، جاء بسبب الأموال الكبيرة التي عرضها الفريق عليه، وهناك سقف للرواتب داخل النادي، ولا نستيطع أن نقدم له عرض أكبر من الرواتب المعلنة داخل النادي، ودائما عام الانتخابات يكون عام الرماد بسبب الفترة الانتقالية للنادي، ولاعبو الإسماعيلي الأفضل في مصر مع الأهلي والزمالك".