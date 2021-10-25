/658021/طلب-إحاطة-لوزير-التعليم-بشأن-انتهاك-انترفيوهات-المدارس-للحقوق-الدستورية-للمواطنين

تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن انتهاك ظاهرة "انترفيوهات المدارس" للحقوق الدستورية للمواطنين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم أميرة صابر بطلب احاطة لوزير التعليم بشأن انترفيوهات المدارس

وأشارت النمائبة أميرة صابر فى طلب الإحاطة المقدم منها إلى انتهاك ظاهرة المقابلات المدرسية على الحقوق الدستورية للمواطنين حيث أولا، تضفي تلك الخطوة عبئ مالي وذهني إضافي وغير مبرر على أولياء الأمور فقط في سبيل سعيهم للحصول على فرصة لتعليم جيد لأبنائهم والذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

وأوضحت النائبة أميرة صابر، أن تلك العملية تشجع على زيادة ظواهر الواسطة والمحسوبية قبيل كل عام دراسي وهو ما يبطل ادعاء قيام تلك المقابلات بخدمة أهداف تربوية قائمة على الاستحقاق والجدارة.

ولفتت أميرة صابرة، إلى أن هذه المقابلات تقوم بحرمان الطفل من فترة الطفولة خاصته حيث يقوم أولياء الأمور بتعليمه الكتابة والقراءة مبكرا، إضافة الي كيفية الرد على أسئلة المقابلات وهو ما يسبب ضغطا غير صحيا داخل الأسرة خلال فترة التقديم يصاب الطفل خلاله بإحباط عادة، فقط لقيام تلك المقابلات بقياس مهارات ما قبل التعلم دون أي تفسير مقبول.

مبادئ الدستور

وأضافت النائبة أميرة صابر، أن تلك المدارس التي غالبا ما تقوم بأخذ المقابلات الأطفال بذنب ذوبيهم ممن لم تتاح لهم فرصة للحصول على شهادة جامعية او تعلم لغة أجنبية، مما يجعل من المقابلات أداة تمييزية للتقييم الاجتماعي، في انتهاك صارخ لمواد ومبادئ الدستور.

وطالبت أميرة صابر، بتدخل الوزارة لتنظيم ورقابة وحوكمة تلك المنهجية للحول دون استمرارها مع شبهة عدم دستوريتها،إضافة إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله