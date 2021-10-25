السكة الحديد تعلن تعديل تركيب وإعادة تشغيل بعض القطارات

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعديلات كالآتى:- أولا: تعديل تركيب:- اعتبارا من يوم 25-10-2021 - تعديل تركيب قطار 969 سياحى القاهرة - دمياط بعدد 2 عربة ثانية مكيفة وعدد 8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالى. اعتبارا من يوم 26-10-2021 - تعديل تركيب قطار 566-567 سياحى دمياط - الإسكندرية بعدد 2 عربة ثانية مكيفة وعدد 8 عربات تحيا مصر وبجدولة الحالى. - تعديل تركيب قطار 196 سياحى الإسكندرية - الفيوم بعدد 2 عربة ثانية مكيفة وعدد 8 عربات تحيا مصر وبجدولة الحالى. - تعديل تركيب قطار 41 ركاب طنطا - المنصورة بعدد 7 عربات محسنة وبجدولة الحالى. اعتبارا من يوم 27-10-2021 - تعديل تركيب قطار 1109 سياحى الفيوم - الإسكندرية بعدد 2 عربة ثانية مكيفة وعدد 8 عربات تحيا مصر وبجدولة الحالى. - تعديل تركيب قطار 568-569 سياحى الإسكندرية - دمياط بعدد 2 عربة ثانية مكيفة وعدد 8 عربات تحيا مصر وبجدولة الحالى. - تعديل تركيب قطار 40 ركاب المنصورة - طنطا بعدد 7 عربات محسنة وبجدولة الحالى. اعتبارا من يوم 28-10-2021 - تعديل تركيب قطار 964 سياحى دمياط - القاهرة بعدد 2 عربة ثانية مكيفة وعدد 8 عربات تحيا مصر وبجدولة الحالى. ثانيا.. إعادة تشغيل وتعديل تركيب:- اعتبارا من يوم 26-10-2021 - إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 337 ركاب طنطا - السنطة بعدد 6 عربات محسنة "تحيا مصر"، والمقرر قيامه من محطة طنطا الساعة 5:30. - إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 352 ركاب السنطة - طنطا بعدد 6 عربات محسنة "تحيا مصر" والمقرر قيامه من محطة السنطة الساعة 8:30. - إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 351 ركاب محلة روح - السنطة بعدد 6 عربات محسنة "تحيا مصر" والمقرر قيامه من محطة محلة روح الساعة 7:40. - إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 4350 ركاب السنطة - محلة روح بعدد 6 عربات محسنة "تحيا مصر" والمقرر قيامه من محطة السنطة الساعة 6:45. اعتبارا من يوم 27-10-2021 - إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 297 ركاب طنطا - المنصورة بعدد 7 عربات محسنة والمقرر قيامه من محطة طنطا الساعة 7:45. - إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 52 ركاب المنصورة - طنطا بعدد 7 عربات محسنة والمقرر قيامه من محطة المنصورة الساعة 11:30. ثالثا.. تعديل مواعيد:- - تعديل ميعاد قطار 50 ركاب دمياط - طنطا ليقوم الساعة 8:00 ويصل الساعة 12:00. - تعديل ميعاد قطار 51 ركاب طنطا - المنصورة ليقوم الساعة 7:00 ويصل الساعة 8:35.

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