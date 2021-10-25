الهجرة تخصص غرفة عمليات لمتابعة المصريين فى السودان

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزيرة الهجرة التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، لتيسير رجوع المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن.

وفى السياق ذاته، أهابت وزيرة الهجرة بالمصريين بالخارج بالبعد عن أى مناطق قد تشهد نزاعات أو تجمعات فى الفترة المقبلة، ضمانا لسلامتهم، سائلين المولى أن يحفظ السودان الشقيق وشعبه بخير وسلام.

ومن ناحيته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن غرفة العمليات مستمرة فى متابعة المصريين بالخارج، وتستقبل أى شكاوى أو استفسارات عبر البريد الإليكترونى التالى: [email protected]

وتابع عباس، أنه سيتم التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية فى هذا الشأن، ومتابعة الموقف أولا بأول.