رئيس وزراء فرنسا: مصر دولة محورية وذات حضارة عظيمة

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جدة - نرمين السيد - وأضاف كاستيكس، خلال استقباله للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية، اليوم الإثنين، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفرنسا فى ديسمبر الماضى كانت لها نتائج إيجابية جدًا، خصوصًا على صعيد حجم الالتزام غير المسبوق من جانب فرنسا بحزمة تمويل مشروعات فى مصر تبلغ قيمتها حوالى 8 مليارات يورو، مؤكدًا فى هذا الصدد أن الجانب الفرنسى سيتقدم قريبًا بجميع التفاصيل المتبقية المتعلقة بعرض إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق.
وأوضح أنه تشرف فى ديسمبر الماضى باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى جلسة مباحثات مهمة للغاية، خلال زيارته التى أجراها لفرنسا.
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