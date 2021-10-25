صور.. وزير التعليم العالى يبحث تطورات إنشاء فرع لجامعة نوفا لشبونة بمصر

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين، وفدا من جامعة نوفا لشبونة البرتغالية Nova de Lisbona برئاسة الدكتور جواو ساجوا João Saagua رئيس الجامعة، وبحضور مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة؛ لبحث تطورات إنشاء فرع لجامعة نوفا لشبونة بمصر، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.





فى بداية اللقاء، أكد الوزير، حرص مصر على دعم علاقات التعاون والشراكة مع البرتغال، خصوصًا فى المجالات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى زيارته للبرتغال شهر يونيو الماضى للمشاركة فى فعاليات منتدى الفضاء الأوروبى الإفريقى رفيع المستوى لرصد الأرض، والتى زار خلالها جامعة نوفا لشبونة، مشيدًا بإمكانيات الجامعة والمنشآت والقاعات الدراسية وما تحتويه من معدات وأجهزة تساهم فى تقديم خدمة تعليمية متطورة.

كما أشار عبدالغفار، إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين مصر والبرتغال، بهدف دراسة إنشاء أفرع للجامعات البرتغالية فى مصر، بالإضافة إلى تحقيق تعاون ثنائى فى مجالات البحث العلمى ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية.

وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن لقاء اليوم ركز على مناقشة تطورات إنشاء فرع لجامعة نوفا البرتغالية بمصر كأول فرع لجامعة برتغالية خارج البرتغال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أن هناك خمسة أفرع لجامعات دولية قائمة بالفعل وجارى زيادتها فى المستقبل، مؤكدًا مراعاة أن تكون البرامج التى سيتم تدريسها بفرع الجامعة بالقاهرة تتماشى مع سوق العمل سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، مع الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس من جامعة نوفا بالبرتغال للتدريس بفرع الجامعة بمصر.

ومن جانبه، أشاد رئيس جامعة نوفا، بالتطور الملحوظ الذى تشهده منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، معربًا عن تطلعه للتعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأعربت سفيرة البرتغال بالقاهرة، عن سعادتها لإنشاء فرع لجامعة نوفا بمصر بما يساهم فى دعم علاقات التعاون بين مصر والبرتغال فى جميع المجالات، لا سيما التعليم العالى والبحث العلمى.

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى بين كل من جامعة نوفا والجامعات المصرية، وذلك من خلال دعم الشراكات بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية ونظيرتها البرتغالية.

شهد الاجتماع من الجانب المصرى الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجى القائم بعمل أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، الدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، ومن الجانب البرتغالى نائب رئيس جامعة نوفا.