بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى:- الدكتور منصور حسن أحمد حسن، رئيسًا لجامعة بنى سويف، الدكتور مصطفى عبدالخالق عبداللاه عطية، رئيسًا لجامعة سوهاج، الدكتور عبدالناصر محمد حسن يس، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عرفه صبرى جمعة حسن، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد فاروق عبدالسميع على، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب.

كما تم تعيين الدكتورة إيمان بكر محمد خضر، عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، الدكتور رضا عبدالوهاب أحمد، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة، الدكتورة صفاء صلاح اسماعيل عبدالعال، عميدًا لكلية التمريض جامعة حلوان، الدكتور الشحات سعد محمد، عميدًا لكلية التربية جامعة دمياط، الدكتور ياسر محمد السيد عبدالعزيز، عميدًا لكلية التجارة جامعة دمياط، الدكتور محمد إبراهيم عبدالحميد إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة بنها.

إضافة إلى تعيين الدكتورة سحر توفيق نسيم محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة، الدكتور مجدى زكريا رشاد محمد، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، الدكتور فايز فاروق إبراهيم فرج، عميدًا لكلية العلاج الطبيعى جامعة كفر الشيخ، الدكتور طه أحمد إسماعيل، عميدًا لكلية الطب البشرى جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالحليم مصطفى عبدالمنعم عكاشة، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.

صرح بذلك المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى عبر موقع "فيسبوك".