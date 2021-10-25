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مدبولى خلال لقائه بنظيره الفرنسى: سعداء بالشراكة التى تفيد البلدين

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رانيا ربيع 2021-10-25 17:51 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر أصبحت تعتمد بشكل كبير على الشركات الفرنسية فى مجال إنشاء وإدارة وسائل النقل الجماعى مثل المونوريل، والقطار الكهربائى الخفيف، ومترو الأنفاق، فضلاً عن مشروعات شركة شنايدر فى مجال الكهرباء، والشركات الأخرى العاملة فى مجال الطاقة المتجددة والنقل، مضيفًا: "سعداء بهذه الشراكة التى تفيد البلدين".

وطلب الدكتور مصطفى مدبولى، خلال لقائه مع جون كاستيكس، رئيس وزراء فرنسا، اليوم الإثنين، بتشجيع الشركات الفرنسية الكبرى على الاستثمار فى برنامج طموح لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر، بالإضافة إلى استقطاب الشركات الفرنسية التى تعمل فى مجال تحلية المياه، لتنشئ محطات تحلية فى مصر، فى ضوء الحاجة الملحة لمصر لزيادة مصادرها من المياه العذبة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى تبنى الحكومة المصرية استراتيجية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يمثل فرصة للشركات الفرنسية العاملة فى مجال الطاقة النظيفة للاستفادة من هذا التوجه، وتعظيم فرصها الاستثمارية فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.مدبولى ونظيره الفرنسى

كما تطرق مدبولى، إلى ما يشهده التعليم الجامعى فى مصر من خطة تطوير وتحديث، معلقًا: "هو ما يجعلنا راغبين فى إقامة علاقات شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية ومزيد من الجامعات الفرنسية الرائدة".

مدبولى ونظيره الفرنسى

وعقّب رئيس الوزراء الفرنسى مرحبًا بمشاركة الشركات الفرنسية فى كل المجالات الصناعية والتنموية التى ذكرها الدكتور مدبولى، كما أعاد التأكيد على التوجه القوى الذى تتبناه فرنسا تحت قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون لتعزيز التعاون مع مصر فى كل المجالات الممكنة.

مدبولى ونظيره الفرنسى

كما رحب كاستيكس، بمزيد من علاقات التعاون بين الجامعات الفرنسية ونظيرتها المصرية.

وفى ختام المباحثات، وجه مدبولى الدعوة لكاستيكس لزيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة، ورحب رئيس الوزراء الفرنسى بالدعوة ووعد بتلبيتها  فى القريب العاجل.   

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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