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وطلب الدكتور مصطفى مدبولى، خلال لقائه مع جون كاستيكس، رئيس وزراء فرنسا، اليوم الإثنين، بتشجيع الشركات الفرنسية الكبرى على الاستثمار فى برنامج طموح لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر، بالإضافة إلى استقطاب الشركات الفرنسية التى تعمل فى مجال تحلية المياه، لتنشئ محطات تحلية فى مصر، فى ضوء الحاجة الملحة لمصر لزيادة مصادرها من المياه العذبة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى تبنى الحكومة المصرية استراتيجية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يمثل فرصة للشركات الفرنسية العاملة فى مجال الطاقة النظيفة للاستفادة من هذا التوجه، وتعظيم فرصها الاستثمارية فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما تطرق مدبولى، إلى ما يشهده التعليم الجامعى فى مصر من خطة تطوير وتحديث، معلقًا: "هو ما يجعلنا راغبين فى إقامة علاقات شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية ومزيد من الجامعات الفرنسية الرائدة".
وعقّب رئيس الوزراء الفرنسى مرحبًا بمشاركة الشركات الفرنسية فى كل المجالات الصناعية والتنموية التى ذكرها الدكتور مدبولى، كما أعاد التأكيد على التوجه القوى الذى تتبناه فرنسا تحت قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون لتعزيز التعاون مع مصر فى كل المجالات الممكنة.
كما رحب كاستيكس، بمزيد من علاقات التعاون بين الجامعات الفرنسية ونظيرتها المصرية.
وفى ختام المباحثات، وجه مدبولى الدعوة لكاستيكس لزيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة، ورحب رئيس الوزراء الفرنسى بالدعوة ووعد بتلبيتها فى القريب العاجل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى خلال لقائه بنظيره الفرنسى: سعداء بالشراكة التى تفيد البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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