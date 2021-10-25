رئيس وزراء فرنسا: مصر دولة محورية وذات حضارة عظيمة وحريصون التعاون معها

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية، جون كاستيكس، رئيس وزراء فرنسا، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المصرى، وسفير مصر فى باريس.

واستهل رئيس الوزراء الفرنسى اللقاء بالإعراب عن سعادته باستقبال رئيس وزراء مصـــر والوفد المرافق له، لا سيما وأنه تشرف فى ديسمبر الماضى باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى جلسة مباحثات مهمة للغاية، خلال زيارته التى أجراها لفرنسا.

وأضاف كاستيكس أن مصر دولة محورية، وذات حضارة عظيمة، وفرنسا حريصة جدًا على علاقات التعاون مع مصر، مضيفًا أن زيارة الرئيس السيسى لفرنسا فى ديسمبر الماضى كانت لها نتائج إيجابية جدًا، خاصة على صعيد حجم الالتزام غير المسبوق من جانب فرنسا بحزمة تمويل مشروعات فى مصر تبلغ قيمتها حوالى 8 مليارات يورو، مؤكدًا فى هذا الصدد أن الجانب الفرنسى سيتقدم قريبًا بكافة التفاصيل المتبقية المتعلقة بعرض إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق.

وعقّب الدكتور مدبولى مؤكدًا أن مصر أصبحت تعتمد بشكل كبير على الشركات الفرنسية فى مجال إنشاء وإدارة وسائل النقل الجماعى مثل المونوريل، والقطار الكهربائى الخفيف، ومترو الأنفاق، هذا فضلًا عن مشروعات شركة شنايدر فى مجال الكهرباء، والشركات الأخرى العاملة فى مجال الطاقة المتجددة والنقل، وأننا سعداء بهذه الشراكة التى تفيد البلدين.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اللقاء، تشجيع الشركات الفرنسية الكبرى على الاستثمار فى برنامج طموح لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر، هذا بالإضافة إلى استقطاب الشركات الفرنسية التى تعمل فى مجال تحلية المياه، لتنشئ محطات تحلية فى مصر، فى ضوء الحاجة الملحة لمصر لزيادة مصادرها من المياه العذبة.

وأشار رئيس الوزراء إلى تبنى الحكومة المصرية استراتيجية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يمثل فرصة للشركات الفرنسية العاملة فى مجال الطاقة النظيفة للاستفادة من هذا التوجه، وتعظيم فرصها الاستثمارية فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما يشهده التعليم الجامعى فى مصر من خطة تطوير وتحديث، وهو ما يجعلنا راغبين فى إقامة علاقات شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية ومزيد من الجامعات الفرنسية الرائدة.

وعقّب رئيس الوزراء الفرنسى مرحبًا بمشاركة الشركات الفرنسية فى كل المجالات الصناعية والتنموية التى ذكرها الدكتور مدبولى. كما أعاد التأكيد على التوجه القوى الذى تتبناه فرنسا تحت قيادة الرئيس ماكرون لتعزيز التعاون مع مصر فى كل المجالات الممكنة.

كذلك فقد رحب كاستيكس بمزيد من علاقات التعاون بين الجامعات الفرنسية ونظيرتها المصرية.

وفى ختام المباحثات، وجه مدبولى الدعوة لكاستيكس لزيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة. ورحب رئيس الوزراء الفرنسى بالدعوة ووعد بتلبيتها فى القريب العاجل.