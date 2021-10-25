التعليم تحدد الأوراق المطلوبة لتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى

حددت المديريات والإدارات التعليمية، الأوراق المطلوبة لاستلام طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، موضحة أنه يتم تسليم صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة من بطاقة ولى الأمر، و إيصال تأمين التابلت الأصلى و2 صورة من الإيصال، وإقرار تسليم التابلت، لافتة إلى أنه يتم تجهيز الأوراق حتى موعد تسليم الأجهزة للطلاب.

الجدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد انطلق السبت 9 أكتوبر الجارى، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.