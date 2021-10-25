/658014/طارق-الخولي-مؤتمرالتنسيقية-مع-الحزب-الشيوعي-الصيني-فرصة-لتبادل-الخبرات-والأفكار-بمختلف-النواحي-السياسية-والثقافية

أكد النائب طارق الخولي، عضوٍ لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المؤتمر المشترك لتنسيقية شباب الأحزاب والحزب الشيوعي الصيني المستمرة لمددة يومين عبر الفيديو كونفرانس، بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بمختلف النواحي السياسية والثقافية وغيرها، مرحبا بالحضور من جانب دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني .

تحيامصر يرصد تعليق طارق الخولي خلال مؤتمر التنسيقية مع الحزب الشيوعي الصيني

الحزب الشيوعي الصيني

جاء هذا خلال المؤتمر المشترك الذي عقد بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الإثنين، والحزب الشيوعي الصيني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر التنسيقية بوسط البلد، في إطار تعزيز العلاقات بين الطرفين.

وقدم المؤتمر طارق الخولي عضوٍ مجلس النواب عن التنسيقية حيث رحب بالحضور من جانب دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، موضحا أهمية عقد هذا المؤتمر الذي سيستمر على مدار يومين، فهو بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بمختلف النواحي السياسية والثقافية وغيرها.

وعبر تشو روي، مساعد وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن إمتنانه بالعلاقات بين طرفي المؤتمر، مشيرا إلى أن مصر أكبر دولة عربية وأفريقية تربطها علاقات مع الدولة الصينية وأن البلدان إلتزمتا طوال ال ٦٥ عاما الماضية ورغم تغير الأوضاع بالإحترام المتبادل والتنمية المشتركة.

وأكد أن الروابط المختلفة بين البلدين أصبحت أكثر متانة خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أن التعاون بين البلدين خلال الجائحة يعد بمثابة نقطة مضيئة في العلاقات بينهما، مؤكدا كذلك دعم بلاده لمصر واستعدادها الكامل للتعاون معها في تنفيذ رؤيتها مصر ٢٠٣٠ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدفاع عن حقوقها وتعددية الأطراف.

وأشار مساعد وزير العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، إلى أن حزبه هو أعلى قيادة في الصين وأن التنسيقية هي مؤسسة هامة تجمع الشباب من مختلف التوجهات على أرضية مشتركة، وبالتالي فسيكون من المثمر تبادل التعاون وتعميق العلاقات بين الطرفين.

وأكد دعم بلاده للمصالح الجوهرية المصرية والوقوف معها بحزم والتكاتف سويا لتعزيز رفض محاولات بعض الدول التدخل في شئونها.

ودعا روي التنسيقية لزيارة الصين عقب إنتهاء جائحة كورونا لتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفقر، كما دعا نواب المحافظين من أعضاء التنسيقية للإطلاع على التجربة الصينية في مجال الحكم المحلي لتعزيز التعاون المحلي بين البلدان.