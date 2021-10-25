/658030/الشوط-الأول-سموحة-يقسو-على-الاتحاد-السكندري-بثلاثية-نظيفة

انتهت أحداث الشوط الأول بين الاتحاد السكندري، وفريق سموحة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد للفريق الأزرق، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء ديربي الإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الهدف الاول لفريق سموحة في الدقيقة الـ 12 من عمر المباراة عن طريق صديق كالابا من خلال عبد الكبير الوادل توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة بشكل رائع لمروان حمدي الذي مرر الكرة لصديق كالابا على القائم الثاني فسدد الأخير الكرة في الشباك بسهولة.

أهداف سموحة في المباراة

وسجل الهدف الثاني مرواني حمدي في الدقيقة الـ 18 من عمر اللقاء، من خلال أحمد نبيل مانجا أرسل تمريرة طولية من أمام منطقة جزاء سموحة سيطر عليها مروان حمدي من جهة اليسار ثم راوغ محمد عبد السلام وداميون لوي بمهارة وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس محمد عبد المنصف.

وضرب سموحة بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 38 عن طريق محمد شكري، من خلال كرة حرة سابته من الجانب الأيمن للملعب خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك عبد المنصف أعلى الزاوية اليسرى.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام سموحة:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: محمد عبد السلام – داميون لوي – السيد سالم – صبري الرحيل.

خط الوسط: سعيدو سيمبوري – أحمد مانجا – مورو.

خط الهجوم: خالد الغندور – أحمد علي – أحمد عادل ميسي.

تشكيل سموحة أمام الاتحاد:

وضمت تشكيلة سموحة كل من الهاني سليمان لحراسة المرمى و أحمد بيكهام و رجب نبيل و شريف رضا و محمد شكرى و عبد الرحمن عامر و محمد كناريا و عبد الكبير الوادى و صديق كالابا و حسين فيصل و مروان حمدى.

قائمة الاتحاد أمام سموحة:

وضمت قائمة الاتحاد السكندري أمام سموحة "محمد عبد المنصف، أحمد يحيي، داميون لوي، محمد عبدالسلام، محمد مجدي، السيد سالم، سعيدو سمبوري، مروان عطية، خالد الغندور، فوزي الحناوي، صبري رحيل، أحمد مانجا، عبد الغني محمد، مورو، مابولولو، كريم ممدوح، أحمد عادل ميسي، أحمد علي، كريم الديب، أحمد راشد".