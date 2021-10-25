في أسبوع..إصابة والدة صفاء جلال بجلطة وابنتها تخضع لعملية جراحية بقدمها

/658034/في-أسبوعإصابة-والدة-صفاء-جلال-بجلطة-وابنتها-تخضع-لعملية-جراحية-بقدمها

كشفت الفنانة صفاء جلال عن حلول عدد من الأزمات المريعة، عليها خلل أسبوع واحد فقط، منهم إصابة والدتها بجلطة قلبية، وتعرض ابنتها لكسر في الساق.

دوت الخليج يرصد أزمات صفاء جلال خلال أسبوع

وكتبت صفاء جلال عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبة الجمهور بالدعاء لعائلتها: «الحمد لله على كل حال، أسبوع صعب جدًا أمي جلطة في القلب وقسطرة ودعامات في القلب، وكرمه عملية في رجلها، افتكار ربنا رحمه، ممكن تدعولهم ربنا يشفيهم ويقومهم بالسلامة».

صفاء أبو السعود تتألق في وادي الجن

ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة صفاء جلال، في مسلسل وادى الجن، الذي يدور في إطار التشويق والإثارة، ويشاركها في العمل عدد كبير من نجوم الفن، منهم الفنانة سينتيا خليفة، فراس سعيد، يوسف عثمان، محسن منصور، إنجي أباظة، خالد كمال، هبة عبد الغني، ليلى أحمد زاهر، هشام عطا، ريهام سعيد، وهو من تأليف عمر خالد، إخراج حسام الجوهري.

محسن منصور يكشف عن تعرضه لإصابة بقدمه

وحدث في الساعات الأولى من صباح اليوم تعرض الفنان المصري محسن منصور لإصابة بقدمه، نتيجة سقوط قطعة ديكور من كواليس التصوير عليه، مما استدعى دخوله المشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكشف منصور عن إصابته من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر محموعة صور لها أثناء خضوعه لإشاعات، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، كله خير من الله، أثناء التصوير اليوم، ووقوع قطعة الديكور على رجلي وأيضًا إصابة مخرج العمل، دعواتكم لينا بالشفاء، الألم فظيع، يا رب اشف كل مريض".

يذكر، أن الفنان محسن منصور بمسلسل «أنا وهى» تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول وتدور أحداثه حول شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.

يجسد الفنان محسن منصور شخصية صاحب ملهى ليلى ضمن أحداث مسلسل «أنا وهى»، من بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذى يدور فى 8 حلقات، ومن المقررعرضه على إحدى المنصات الرقمية